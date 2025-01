Emeterio y Tita Ureta revelan secretos de su vida en la Gala del Festival de Viña 2025

El programa “Sangre, Sudor y Gala” ha debutado con la participación de Emeterio Ureta y su hija Tita Ureta como los principales protagonistas. Este nuevo espacio televisivo tiene como objetivo mostrar el proceso de preparación de los invitados para la Gala del Festival de Viña del Mar 2025.



Durante el primer episodio, Tita Ureta compartió su experiencia al llegar a la propiedad de su padre, donde expresó: “Por eso se mantiene bien a los 80, miren. Ni yo puedo pasar, toda mi vida, escalón, tras escalón, tras escalón”. Este comentario se realizó en el contexto de la invitación que recibieron para asistir a la gala del festival.

El padre de Tita Ureta, conocido como el Marqués del Arrayán, también compartió sus reflexiones sobre su hogar, afirmando: “Eso es lo lindo de construirse una casa totalmente fuera de lo común. No podría vivir yo en un departamento, como viven amigos míos, que está a 10 metros del otro departamento del frente. No tienes intimidad, aquí puedo pasearme en pelota si quiero todo el día, quedarme dormido”.

En una anécdota sobre su estilo de vida, Emeterio Ureta reveló: “Hay algo que la Tita y la mamá de la Tita, Paulina, me criticó muy fuerte y hay gente que no lo puede creer. Yo tengo un jacuzzi en el living”. Este comentario refleja su singular enfoque hacia la decoración y funcionalidad de su hogar.

Además, Tita Ureta recordó cómo se sentía al invitar a sus amigas a su casa, mencionando: “A mí me daba vergüenza traer a mis amigas, porque no era un living común y corriente como los de mis amigas. Y me decían ‘¿y esto? Es como una casa de playboy’”.

La hija de Emeterio Ureta también comentó sobre la visión que su padre tenía al construir su hogar, diciendo: “Mi papá se hizo la casa pensando que él era un playboy, que no iba a tener nunca hijos y que no se iba a casar. Resulta que se casó, tuvo hijos y mi pieza era como una pieza que dormía el Negro Piñera cuando se quedaba a carretear”.

El programa “Sangre, Sudor y Gala” promete ofrecer una mirada íntima y entretenida sobre la vida de sus protagonistas y su preparación para uno de los eventos más esperados del año en Chile.