Nuevas acusaciones de agresión sexual involucran a Jay-Z y Diddy en un escándalo impactante

Una mujer que alega haber sido víctima de agresión sexual por parte de Sean “Diddy” Combs ha modificado su demanda para incluir acusaciones de que también sufrió una agresión por parte de Jay-Z durante la misma celebración.

Detalles de la demanda

La demanda fue presentada inicialmente contra Combs en octubre, pero el pasado domingo, la mujer, identificada como Jane Doe, incluyó a Shawn Carter, conocido artísticamente como Jay-Z, como acusado en la demanda civil. Esta modificación marca a Carter como el primer famoso señalado por agresión sexual en relación con Combs.

En un comunicado enviado a CNN, Carter calificó las acusaciones de “tan atroces en su naturaleza que les imploro que presenten una denuncia penal, ¡no civil! Quien cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no les parece?”.

Las acusaciones contra Combs

Combs enfrenta múltiples acusaciones que incluyen tráfico sexual, conspiración para extorsionar y delitos relacionados con la prostitución. El artista se ha declarado no culpable de estos cargos y ha negado cualquier conducta inapropiada en relación con aproximadamente 30 demandas civiles que se han presentado en su contra.

Jane Doe sostiene que tenía 13 años cuando, supuestamente, Combs y Carter la agredieron en una fiesta posterior a los Video Music Awards en el año 2000. Según su relato, comenzó a sentirse mareada tras consumir una bebida en el evento, lo que la llevó a un dormitorio cercano. En su declaración, Jane Doe alega que primero fue violada por Jay-Z y luego por Combs. La demanda modificada indica que la mujer golpeó a Combs y luego huyó de la fiesta.

En la demanda original, Jay-Z fue mencionado como Celebrity A.

Interacción entre los abogados

De acuerdo con la demanda, los representantes legales de Jane Doe contactaron a Jay-Z para solicitar “una mediación para resolver este asunto”. Según la demanda, “con base en la información y la creencia actuales”, Jay-Z respondió a la misiva no solo interponiendo una demanda que considera completamente infundada, sino también organizando una conspiración para acosar, intimidar y hostigar a los abogados del demandante, así como a sus familias, empleados y antiguos colegas. Este comportamiento, según la demanda, tenía como objetivo impedir que la demandante mencionara a Jay-Z en el documento. A pesar de estos esfuerzos, la demandante decidió presentar la enmienda debido a la conducta que considera reprensible por parte de Carter.

En su respuesta al abogado de Jane Doe, enviada a CNN el domingo, Jay-Z describió la solicitud de mediación como un “intento de chantaje”. Además, agregó que el abogado de la demandante, “sobre quien he investigado un poco, parece tener un patrón de este tipo de teatralidad”.

Declaraciones de los involucrados

El abogado de Jane Doe, Tony Buzbee, emitió un comunicado el sábado, afirmando: “La demanda habla por sí sola. Este es un asunto muy serio que será litigado en la corte”.

Jay-Z expresó que su “único dolor” está relacionado con su familia, mencionando que su esposa y él tendrán que hablar con sus hijos sobre las acusaciones, lo que considera una pérdida de inocencia. “Lamento otra pérdida de inocencia. Los niños no deberían tener que enfrentar esta situación siendo tan jóvenes”, declaró.

En noviembre, CNN reportó que una figura famosa, cuyo nombre no fue revelado, demandó a Buzbee, acusándolo de participar en un esquema de extorsión. Esta personalidad afirmó que el abogado y su despacho estaban intentando extorsionarlo con sumas exorbitantes o presentar acusaciones falsas en su contra. Los representantes legales de esta figura pública también alegaron que Buzbee había amenazado con lanzar acusaciones inventadas de agresión sexual, que incluían “diversos casos de violación de menores, tanto varones como mujeres”, si su cliente no cumplía con sus exigencias.

Buzbee rechazó las acusaciones de chantaje en su contra, afirmando en Instagram que su despacho “no permitirá que los poderosos y sus abogados costosos intimiden o silencien a las sobrevivientes de agresión sexual”. En un correo electrónico a CNN, Buzbee comentó: “Si intentas esconder tu identidad y sostienes que no has cometido ninguna infracción, esta estrategia no parece muy astuta”.

Finalmente, Buzbee expresó su confianza en que con la divulgación pública total, el asunto se resolverá.

Jay-Z también se pronunció sobre las acusaciones, indicando que Buzbee intentó coaccionarlo para llegar a un acuerdo al enviarle un “chantaje” a su abogado. El artista decidió enfrentar públicamente las denuncias, calificándolas de fraudulentas, y afirmó: “Has cometido un terrible error de juicio al pensar que todas las ‘celebridades’ son iguales. No soy de tu mundo moral. Soy un joven que salió del barrio marginal de Brooklyn”.