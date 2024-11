Diego González responde a acusaciones: “La hermana dirá que no le mandan su pensión”

Unas duras declaraciones dio la hermana de Tío René, quien acusó tanto a su mánager como al periodista Diego González de aprovecharse del conocido personaje de redes sociales. El comunicador niega las acusaciones en su Instagram.

Acusaciones de abuso y explotación

La hermana de Tío René fue entrevistada en el programa Contigo en la Mañana, donde dio su testimonio, en el cual enfatizó que a René no se le paga y que sufre abusos, incluyendo explotación sexual. Cabe destacar que la voz de “2 shipitia” es uno de los rostros más queridos del reality web Secreto en el Lago, producido por el mismo Diego González.

Respuesta de Diego González

Uno que no se quedó callado fue Diego González, quien fue enfático al decir que la familia no apoya al también chico reality. “La hermana contará que no le mandan su pensión hace dos meses”, inició. Tras esto, apuntó contra CHV, asegurando que este canal quería que Tío René apareciera en el programa Urbanos a Prueba, emitido en Chilevisión.

Defensa de González

Posteriormente, González afirmó en un mensaje que nunca le ha dado droga a René Puente y que le paga por cada video en el que aparece. El productor de contenido para adultos también acusó que Puente no cuenta con apoyo familiar y que en sus videos “lo pasa genial y olvida, por momentos, lo malo que ha vivido en su vida.”