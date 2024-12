Tita Ureta se prepara para un gran desafío en el Festival de Viña 2025

La reciente designación de Tita Ureta como coanimadora del Festival de Viña del Mar 2025 por parte de Mega marca un hito significativo en su carrera profesional. Esta oportunidad se presenta en un momento crucial de su vida, lo que añade un nivel de emoción a su nuevo rol. En noviembre del año pasado, Mega había anunciado que, además de los animadores principales del festival, Karen Doggnweiler y Rafael Araneda, se incorporarían otras figuras destacadas para acompañarlos, entre las que se encuentra Tita Ureta.

Detalles sobre la conducción del festival

Karen Doggnweiler será la encargada de conducir junto a José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda y Francisco Melo. Por su parte, Tita Ureta compartirá la conducción con Paola Volpato. Además, Tita Ureta tendrá la responsabilidad del backstage, donde colaborará con la periodista Natasha Kennard.

Preparativos y desafíos de Tita Ureta

En relación a su nuevo papel, Tita Ureta expresó: “Le tengo respeto. Es un sueño y un tremendo desafío. Un gran paso en mi carrera”. Para afrontar este reto, ha estado dedicándose a ensayos y animando diversos eventos, lo que le permite sentirse más cómoda en su nueva función.

La animadora también comentó: “Me estoy preparando con ensayos y animando muchos eventos para sentirme cómoda”. En su proceso de preparación, Tita Ureta enfatizó la importancia de ser auténtica: “Creo que lo más importante es ser yo misma, ahí es cuando me siento mejor, sin perder mi identidad”. Además, añadió que se esfuerza por mantener un estilo de vida activo, lo que le ayuda a recargar energías: “Trato de seguir con lo que me hace bien, meterme harto al agua, seguir una vida en movimiento. Así me reseteo y me lleno de energía”.