Titi Ahubert desmiente vínculo con ex cuñado y revela su temor tras la polémica

La periodista Titi Ahubert ha abordado recientemente su relación con su ex cuñado, Gustavo Eitel, en el programa «Podemos Hablar» de CHV, tras la filtración de imágenes que mostraban una cercanía entre ambos. A pesar de las especulaciones, Ahubert ha negado cualquier vínculo significativo, enfatizando que no existe una relación entre ellos.

Revelaciones en el programa de televisión

Durante su conversación con el conductor Julio César Rodríguez, Titi Ahubert expresó que la situación con Eitel le ha afectado profundamente. En sus propias palabras, “Me golpeó muy fuerte. En vez de apoyarme, como yo pensé que lo iba a hacer. Me hundió, me hundió mucho más”. Ahubert describió cómo cada intento de recuperarse era frustrado por las acciones de Eitel, quien, según ella, la hacía sentir aún más vulnerable.

Contexto personal y familiar

Es importante mencionar que el esposo de Titi Ahubert, Daniel Sauer, se encuentra actualmente en prisión debido al caso Factop, lo que ha añadido una capa de dificultad a su situación personal. En este contexto, Julio César Rodríguez le preguntó a Ahubert sobre la normalidad de las acciones de Eitel, quien había divulgado fotografías de ella. La respuesta de Titi fue contundente: “Yo le tengo terror hoy día, él se aprovechó de mi estado de vulneración”. Ahubert afirmó que Eitel se aprovechó de la situación en la que se encontraba, dado que su esposo estaba encarcelado.

Comportamiento de Gustavo Eitel

Ahubert también reveló detalles sobre el comportamiento de Eitel durante los momentos difíciles que ha enfrentado. Según su relato, Eitel ofrecía su ayuda en situaciones críticas, como cuando ella se desmayaba, y se ofrecía a llevar a sus hijos en su auto. Sin embargo, Titi expresó su incomodidad, afirmando que “Estuvo horas en mi casa, vulneró mi privacidad, le mandaba mensajes de texto a mi hija que es menor de edad a altas horas de la noche”.

La periodista, visiblemente afectada, continuó diciendo: “Sí, le tengo terror y no quiero hablar de él, no sé lo que va a hacer, no sé si se va a prestar para ir a otro programa pero yo ya no quiero nada con él, basta y sobra con lo que estoy viviendo”. En un llamado a la calma, pidió respeto por su familia y sus hijos, solicitando que Eitel se detuviera en su comportamiento.

Negación de las imágenes filtradas

Finalmente, Titi Ahubert se refirió a las imágenes que se hicieron públicas, en las que supuestamente se la ve dándose un beso con Gustavo Eitel. Ella aclaró que no estaba consciente de ser fotografiada en ese momento, afirmando: “Yo no recuerdo esas fotos, sino jamás lo hubiera negado. Si yo hubiese estado consciente créeme que no lo niego, no digo que es una Titi con peluca. Yo llego y lo enfrento”.

Con estas declaraciones, Titi Ahubert ha dejado claro su posición respecto a la situación con Gustavo Eitel, reafirmando su deseo de mantener su privacidad y la de su familia en medio de la controversia.