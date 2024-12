Tonka Tomicic habla sobre su nueva vida y posibles proyectos en la televisión

En febrero de este año, Tonka Tomicic se alejó de la televisión tras el escándalo del Caso Relojes, que involucra a su ex esposo Marco Antonio López, conocido como ‘Parived’. Desde entonces, ha revelado detalles sobre su nueva vida, incluyendo su separación y el cambio de residencia. Recientemente, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un nuevo look, que muchos interpretaron como un símbolo de «renacer» y una posible preparación para futuros proyectos en la televisión.

Entrevista con Only Fama

En una reciente conversación con el programa Only Fama de Mega, Tonka Tomicic fue abordada por el equipo del programa al salir de un salón de belleza en la comuna de Vitacura. Durante la entrevista, Tomicic expresó: “Estoy bien, estoy bien, tengo algunos proyectos, pero veremos qué pasa el 2025”.

Respecto a sus posibles proyectos en televisión, la animadora fue clara al señalar que “para ser bien sincera, nada puedo terminar o nada puede ver la luz hasta que no tenga una solución o una salida el tema judicial, así que espero que eso sea lo más pronto posible para poder rearmarme en la parte profesional y personal”.

Reflexiones sobre su tiempo fuera de la televisión

Tonka Tomicic también compartió que no ha extrañado la televisión durante este tiempo alejada de los medios. Según sus palabras, este periodo le ha permitido sanarse y reestructurarse. “Siento que me ha ayudado no estar en la tele porque he vivido mis procesos, me he sanado, me he tomado un tiempo sin estar expuesta, me vino muy bien”, comentó.

La animadora reflexionó sobre su experiencia, afirmando: “No ha sido fácil para nada, ha sido un camino duro, pero te diría que he sacado muchas cosas en limpio, una de las primeras que puedo compartir, es que no me identifico con las circunstancias que me rodean, creo que no soy eso”.

Además, Tomicic destacó la importancia de observar los eventos de su vida con distancia: “frente a esa reflexión uno mira esa película y se queda con el cuadro, y es que estás viendo muy de cerca los eventos y acontecimientos de tu vida, yo creo que he aprendido a darle tiempo a los eventos y poder mirarlos con distancia”.

Estado actual y futuro

Para concluir la entrevista, Tonka Tomicic compartió sus sentimientos sobre su situación actual, afirmando: “Me siento una mujer fuerte, íntegra, con energía, con muchas ganas de salir adelante”. Estas declaraciones reflejan su deseo de continuar con su vida y proyectos, a pesar de los desafíos que ha enfrentado.