Tonka Tomicic habla sobre su futuro tras meses alejada de la televisión

La animadora Tonka Tomicic ha estado alejada de la televisión desde su salida de Canal 13 a finales de febrero de este año, tras un periodo de inactividad debido a un escándalo judicial relacionado con su expareja, Parived, en el Caso Relojes VIP. Recientemente, fue localizada por el programa de farándula de Mega, Only Fama, en las cercanías de un centro de belleza en la comuna de Vitacura. Al ser abordada por una periodista, Tomicic afirmó que se encontraba bien y mencionó que tiene varios proyectos en desarrollo, aunque ninguno ha sido concretado hasta el momento.

Proyectos en desarrollo

Durante la conversación, la periodista indagó sobre una obra de teatro en la que Tomicic iba a ser protagonista. La animadora respondió que este proyecto aún está en proceso y que hay otros planes que también están en marcha. Sin embargo, enfatizó que no podrá finalizar ninguno de estos proyectos hasta que se resuelva su situación judicial. “Espero que eso sea lo más pronto posible para poder rearmarme en la parte profesional y personal”, declaró.

Reflexiones sobre su ausencia en televisión

A lo largo de los meses que ha estado fuera de la pantalla, Tomicic ha reflexionado sobre su ausencia. A pesar de que pensaba que extrañaría la televisión, confesó que no ha sentido esa añoranza. “La verdad que no, ni la prendo, escucho la radio”, comentó. Además, expresó que este tiempo alejada de las cámaras le ha permitido sanar y vivir sus procesos personales. “Eso es importante, me vino muy bien”, añadió.

Invitación a la Gala del Festival de Viña del Mar

A pesar de su distanciamiento de la televisión, Tonka Tomicic confirmó que ha sido invitada a la Gala del Festival de Viña del Mar 2025. Sin embargo, no se comprometió a asistir, señalando que lo ve difícil, aunque no descartó la posibilidad. “Hoy lo veo difícil, pero quién sabe”, apuntó.

Estado emocional y reflexiones personales

En cuanto a su estado emocional, Tomicic compartió que se siente bien a pesar de los desafíos que ha enfrentado. “Me siento bien, aunque no ha sido fácil, ha sido un camino súper duro. He sacado muchas cosas en limpio (…) no me identifico con las circunstancias que me rodean, no soy eso”, expresó.

Continuó reflexionando sobre su vida, indicando que ha aprendido a observar los eventos con distancia y a considerar este periodo como un paréntesis en su vida. “No soy lo que me ha pasado”, afirmó.

Vida personal y relaciones

En la parte final de la entrevista, Tomicic fue consultada sobre su vida personal. Aseguró que se siente bien y que ha estado rodeada de buenos amigos. “Vivo con mi hermana, ha sido maravilloso poder estar con ella, compartir con mis sobrinos. Es como volver a la casa de los papás. Me he sentido amada, querida, cuidada, y eso ha sido muy bonito”, comentó.

Respecto a la posibilidad de abrirse nuevamente al amor, Tomicic indicó que es necesario cerrar ciclos antes de comenzar de nuevo. “Tengo que salir de mis puntos pendientes para rearmarme, y pensar en una nueva Tonka en lo emocional y profesional”, concluyó.