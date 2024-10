Valentina Saini revela la razón por la que rechazó un reality y sorprende con su respuesta

Valentina Saini debuta como panelista en “Hay que decirlo” de Canal 13 a los 39 años, rechazando participar en “Tierra Brava” por su pasión por el stand up.

Valentina Saini se ha incorporado como panelista en el programa “Hay que decirlo” de Canal 13, marcando su primer papel estable en la televisión a los 39 años. La actriz compartió que el año pasado recibió una invitación para participar en “Tierra Brava”, un programa de telerrealidad en Perú, pero decidió no aceptar la propuesta. En una entrevista en “La firme” de “La Cuarta”, Saini reveló que la producción del programa la instó a ser parte del mismo, pero ella optó por rechazar la oferta.

La actriz expresó su postura sobre los realities, afirmando: “Un reality sería algo en lo que no me metería. No me gusta decir ‘no, nunca’ a nada, porque uno no sabe lo que te pasa en la vida”. A pesar de esta apertura, Saini explicó las razones detrás de su decisión de no participar en este tipo de formatos. “Me gusta mucho lo que hago y estoy muy agradecida con lo otro que me ha salido; pero el stand up es a lo que le he tirado toda mi pasión, y me encantaría decir: ‘No tengo fechas’, en vista de que ‘me hace muy bien’”, comentó, refiriéndose a su dedicación al humor.

Además, Valentina Saini reflexionó sobre las características necesarias para participar en un reality show, señalando que “para entrar a un reality debes tener una personalidad super heavy”. La actriz se mostró insegura sobre su capacidad para involucrarse en conflictos, diciendo: “No sé si podría pelearme con alguien, ¿o cómo me pelearía? No sé qué lugar negro podría salir de mí. ¡Heavy igual entrar a un reality!”.