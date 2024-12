Waldo Villarroel revela secretos del juego de gemelas en “Gran Hermano Chile 2024”

En horas de esta tarde de jueves, Waldo Villarroel, quien fue participante y ocupó el segundo lugar en “Gran Hermano Chile 2024”, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una conversación que mantuvo con Radio Las Condes sobre el experimento que involucró a las “Gemelas Abello” durante su tiempo en “La casa más famosa del mundo”.



Las gemelas Abello en Gran Hermano Chile 2024

En la segunda temporada del programa de telerrealidad, Valentina Abello, una joven influencer colombiana, formó parte del elenco original. Sin embargo, lo que sus compañeros no sabían es que tenía una hermana casi idéntica, quien iba a participar en el “juego de gemelas”, donde ambas intercambiaban su estancia en la casa-estudio cada noche.

Experiencia de Waldo Villarroel en el reality

Durante la conversación radial, Villarroel compartió sus impresiones sobre su experiencia en el reality. Mencionó: “Sinceramente, como yo estaba tan asustado de que estaba en el reality… Los primeros tres días yo estaba atrapado, miraba para todos lados las cámaras: en lo único que no le di color fue para ir al baño. Del primer día me empeloté altiro… Dije ‘con todo si no pa’ qué a la ducha‘”.

Cuando se le preguntó si en algún momento se dio cuenta de la existencia de “las dos Valentinas”, como se les conocía en el reality, Villarroel relató una experiencia particular: “Y resulta que las gemelas, pasaba que, un día había llovido allá, y salí con no sé si era Valentina o María Camila, y me dice ‘oye Waldo, ¿llovió anoche?‘… Yo la quedo mirando y le digo ‘bueno, ¿y usted en qué mundo vive? ¿no se acuerda que salimos anoche para acá?‘: y esas dudas me quedaban dando vuelta”.

El joven oriundo de Illapel, en la Región de Coquimbo, también expresó su decepción al enterarse de la dinámica de las gemelas: “Después, cuando se supo la hueá, yo me sentí mal: me sentí decepcionado. Dije ‘se estuvieron riendo de mí todo el rato… No, esta cuestión no puede ser. No les hablo más‘”.

Anécdota de una cita con las gemelas

Villarroel compartió una anécdota que vivió con las gemelas, donde mencionó que Pedrito Astorga le sugirió invitar a las gemelas a una cita. Relató: “Nadie sabe eso, pero Pedrito Astorga, él me dijo ‘deberíai’ invitarla a una cita poh‘. Partí para el confesionario (la voz del dueño de casa) y me dice ‘Waldo, ¿estás seguro? ¿quieres invitar a las gemelas a una cita doble? ¿no te da miedo?’ (…) Le dimos con todo…”.

Villarroel continuó narrando la cita: “Y no saben nada: fuimos a la cita y no podría abrir la champaña, en mi vida había abierto una champaña. Hasta con un cuchillo intenté y no pude: obligado a tomar agua. Dije ‘ojalá pase piola para que no se jodan de la risa mía afuera‘”.

La conversación de Waldo Villarroel ha generado interés entre los seguidores del programa, quienes recuerdan con nostalgia los momentos vividos en la segunda temporada de “Gran Hermano Chile 2024”.