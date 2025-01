Yolanda Carmín enfrenta críticas tras fallida rutina de humor en Olmué 2025, según animadores del evento

La actuación de Yolanda Carmín en el festival de Olmué 2025 fue considerada como uno de los momentos más bajos en el ámbito del humor. La artista, originaria de Valparaíso, no logró conectar con el público durante su presentación, que se caracterizó por una excesiva cantidad de canciones y una notable falta de chistes en su rutina.



Los animadores del evento, María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, analizaron la situación en declaraciones a Publimetro, donde desclasificaron detalles sobre el número de humor que tuvo lugar la noche del pasado sábado. Según sus observaciones, Carmín pudo haber enfrentado problemas con su libreto, lo que se evidenció tanto en el escenario como tras bambalinas.

Problemas con el libreto

Godoy mencionó: “Nos dimos rápidamente cuenta que no estaba diciendo el libreto, porque cantaba pero no decía los chistes. Y empezó a leer carteles, entonces notábamos que le faltaba mucho de la rutina.” La animadora también destacó que, aunque sabían que la comediante iba a cantar, esperaban que intercalara sus canciones con una rutina humorística. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que llevó a los animadores a pensar que algo no estaba funcionando correctamente.

Fuentes añadió que durante los 25 minutos que duró la actuación de Carmín, se generó una atmósfera de incertidumbre. “Estábamos pendientes todo el rato y empezamos a preguntar si es que el equipo quería que entráramos o qué señal de ella esperábamos que hiciera. El productor le preguntó de abajo si seguía y ella le dijo que sí,” explicó.

Reacciones del público

El público reaccionó de manera negativa, con pifias que se escucharon durante la presentación. Fuentes relató: “La Mari estaba ahí, le estaban viendo el maquillaje, yo estaba escuchando y le digo ‘Mari, ningún chiste todavía’. Y me dice ‘¿cómo?’. Miramos el monitor y estaba ella.”

Ambos animadores se asomaron por la cortina para verificar la situación. Fuentes observó que Carmín solo tenía un contador en su monitor y no parecía tener el texto de su rutina a la vista. “Le miro la oreja y estaba sin tono y dije ‘chuta está desconectada’. Miro abajo para ver si había algún productor dándole instrucciones, nada,” agregó.

Desconexión de la rutina

Godoy y Fuentes coincidieron en que la comediante se había desconectado de su rutina. “Se le perdió, se le olvidó el libreto, se nubló, no sé. Y ahí empezó a planear, a leer mensajes y se desconectó de su rutina,” comentó Fuentes.

Ambos animadores lamentaron que la actuación de Carmín no reflejara su verdadero estilo, ya que, según ellos, “su rutina es otra, pero ayer no la hizo.”

En el festival de Olmué, además de Carmín, se presentaron otros artistas como Claudio Michaux, Mauricio Palma e Ignacio Socías.