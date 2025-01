En febrero pasado, el mundo de la moda fue testigo de un momento impactante cuando Zendaya hizo su aparición en la premiere de Dune 2, luciendo un traje futurista que capturó la atención de todos. La prenda, de diseño metálico, ofrecía una estética robótica y mostraba partes del vientre de la actriz estadounidense, así como un poco de su escote y áreas de sus brazos y piernas a través de su transparencia. Este atuendo fue creado por Thierry Mugler para la colección Otoño/Invierno de 1995 de Cirque d’hiver. La elección de este vestido fue obra de su estilista, Law Roach.

Desde ese momento, Law Roach, nacido en Chicago en 1978, ha trascendido el ámbito del estilismo, ganando reconocimiento incluso fuera del mundo de la moda, como se menciona en El Tiempo.

La influencia de Law Roach

Roach ha vestido a varias celebridades, incluyendo a Céline Dion, con quien realizó una notable “declaración de moda” al vestirla con un abrigo rosado felpudo para la portada de mayo de Vogue Francia en 2024, según Hola!. La relación entre Roach y Dion ha perdurado a lo largo de los años, incluso durante el retiro de la artista tras su diagnóstico de síndrome de la persona rígida. Su más reciente aparición juntos fue en noviembre pasado, en la celebración de 1001 temporadas de Elie Saab en Riad, donde Roach eligió un vestido rosado del diseñador, caracterizado por su dramatismo con largas mangas y grandes hombreras en forma de rosa. En una publicación en redes sociales, Roach expresó: “Ella cambió mi vida. Siempre estaré agradecido contigo. Te quiero”.

La amistad con Zendaya

La relación de Roach con Zendaya también es notable. Comenzaron a trabajar juntos en 2011, cuando Zendaya tenía solo 13 años, como se indica en Glamour. Uno de sus momentos más memorables fue en 2019, cuando asistieron juntos a la Met Gala. En esa ocasión, Zendaya deslumbró con un vestido que evocaba a Cenicienta, mientras que Roach se presentó con un atuendo que lo hacía parecer un hada madrina. El vestido de Zendaya incluía luces reales en sus costuras, lo que aumentó la ovación del público.

Antes de que Zendaya comenzara a destacar en las alfombras rojas, Roach enfrentó desafíos al intentar que marcas de alta costura vistieran a la joven actriz. En el podcast Cutting Room Floor, Roach relató que contactó a las cinco grandes casas de moda: Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino y Dior, pero todas rechazaron la propuesta. “Inténtalo de nuevo el año que viene”, “está demasiado verde”, “no está en nuestro calendario”, fueron algunas de las respuestas que recibió, según lo recogido por Elle. Esta experiencia llevó a Roach a tomar una decisión firme: “Zendaya no ha usado looks de ninguna de esas marcas y no lo hará en el corto plazo, porque su desgana inicial no ha sido olvidada”.

El retiro de Law Roach de la industria

En 2023, Law Roach sorprendió al anunciar su retiro de la industria de la moda a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, expresó: “Mi copa está vacía… Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. Estoy muy agradecido a todos los que me han confiado su imagen. Si este negocio se tratara solo de la ropa, lo haría el resto de mi vida, pero por desgracia no es así. La política, las mentiras y las falsas narrativas han acabado conmigo. Ustedes ganan… yo me largo”, según lo reportado por Harpers Bazaar. La publicación generó una ola de comentarios de apoyo, incluyendo a la supermodelo Naomi Campbell, quien le dijo: “¡Law no te dejaré! No nos rendimos… Nos esforzaremos al máximo”, y al diseñador Giambattista Valli, quien le pidió que reconsiderara su decisión.

Aunque Roach eliminó la publicación posteriormente, explicó que su decisión de retirarse se debía a la presión de la industria y a su vida personal. En el podcast HighLow, conducido por la modelo Emily Ratajkowski, Roach compartió que había estado lidiando con la tristeza por la muerte de su sobrino, quien falleció a los tres años tras caer de un balcón, un evento que lo afectó profundamente, como se reportó en Daily Mail. “Esto es lo más duro con lo que he tenido que lidiar. Nadie debería tener que enterrar a un bebé de 3 años”, lamentó en ese momento.

A pesar de su breve retiro en 2023, Law Roach regresó al mundo del estilismo, apoyado por sus amigas Zendaya y Céline Dion, así como por su amplia lista de clientes, que incluye a Anya Taylor-Joy, Naomi Campbell, Kerry Washington, Hunter Schafer, entre otros.