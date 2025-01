Apple TV ofrece acceso gratuito temporal: ¿una estrategia para atraer nuevos usuarios?

Apple ha abierto su plataforma de streaming, Apple TV, a todos los usuarios de forma gratuita por un tiempo limitado, buscando así aumentar su base de usuarios y mejorar su competitividad en el sector del entretenimiento digital.

Acceso gratuito a Apple TV

La compañía Apple ha anunciado que su servicio de streaming, Apple TV, estará disponible sin costo alguno para todos los usuarios durante un periodo específico. Según el comunicado emitido por Apple a través de su cuenta en X, el propósito de esta iniciativa es atraer a nuevos usuarios y fortalecer la presencia de la marca en el competitivo mercado del streaming. Durante este tiempo, el catálogo completo de películas y series de la plataforma estará accesible para todos los interesados.

Proceso de registro

Para beneficiarse de esta oferta, los usuarios solo necesitan crear una nueva cuenta en Apple TV. Es importante destacar que no se requiere proporcionar información de tarjetas de crédito para acceder a la plataforma durante este fin de semana, lo que facilita aún más la incorporación de nuevos usuarios.

Catálogo de contenido

Apple TV fue lanzado en el año 2019 y, desde sus inicios, ha presentado una variedad de producciones que han recibido tanto elogios del público como de la crítica. Entre los títulos más destacados se encuentran series como “Ted Lasso” y “The Morning Show”, que han sido reconocidas por su calidad y popularidad.

En la actualidad, Apple TV ofrece más de 250 títulos, incluyendo series aclamadas como “Severance”, “Se presume inocente” y “Silo”. Además, la plataforma cuenta con películas que han sido bien recibidas por la crítica, tales como “Killers of the Flower Moon”, “Fly Me to the Moon” y “Wolfs”.

Este esfuerzo por parte de Apple refleja su intención de consolidar su posición en el mercado del streaming, donde la competencia es cada vez más intensa.