Branko Bacovich presenta a su nueva pareja en redes sociales y responde a críticas con contundencia

Branko Bacovich ha presentado a su nueva pareja en redes sociales, generando reacciones diversas entre sus seguidores. La nueva relación es con Génesis Gómez, una asesora financiera de origen venezolano que actualmente reside en Chile. Este anuncio llega más de un año después de que Bacovich y Belén Soto confirmaran la separación de su matrimonio.

Detalles de la nueva relación

La publicación de Bacovich en redes sociales muestra a la pareja posando juntos, lo que ha suscitado una mezcla de mensajes de apoyo y críticas. En el pasado, Belén Soto también había compartido su nueva relación con un empresario mexicano, de quien expresó estar «enamorada». Ahora, es el turno de Branko de compartir su felicidad con Génesis Gómez.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Bacovich no solo recibió mensajes positivos, sino que también atrajo comentarios críticos. Una usuaria comentó: «Me tinca que las puso de picado… no tiene cara de enamorado. jajaaj». Esta crítica provocó una respuesta inmediata por parte de Bacovich, quien defendió su decisión de compartir su felicidad.

Respuesta de Branko Bacovich

El modelo respondió a la crítica de manera clara: «Las postie porque estoy feliz! Y quiero que ella lo sepa, las otras personas no me interesa mucho lo que piensen, yo hice las cosas cómo corresponde, sólo que yo nunca hablaré mal de nadie! por pantalla, alguna revista, o reality, no me interesa, esa es la diferencia, se nota que no me conoces, Saludos». Con estas palabras, Bacovich reafirma su postura sobre la relación y su deseo de mantener una actitud positiva frente a las opiniones ajenas.