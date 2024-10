Carla Jara comparte su dolor tras la pérdida de su querido perro Alf

Un revelador secreto que cambia su vida para siempre.

La reconocida ex integrante de Mekano, Carla Jara, ha compartido una noticia conmovedora a través de sus redes sociales, donde anunció el inesperado fallecimiento de su perro Alf, quien la acompañó durante 13 años. En su cuenta de Instagram, la famosa Carla Jara expresó su profunda tristeza por la pérdida de su fiel compañero, lo que ha conmovido a sus más de 1,3 millones de seguidores.

En su emotiva publicación, Carla Jara recordó a Alf como un ser especial, destacando lo difícil que es aceptar su ausencia. “Aún no creo que ya no estarás más conmigo mi Alf… hace 3 días estabas increíble y ya no estás en este plano”, señaló, revelando el impacto que la partida de Alf ha tenido en su vida cotidiana.

Además, la ex Mekano compartió un mensaje esperanzador, deseando que Alf se hubiera reunido con sus otros perros que ya no están. “Solo espero que te hayas encontrado con la Luna, Tango, Canela y Barry”, escribió Carla, quien también ha hecho tatuajes en honor a sus queridas mascotas, recordando la importancia que han tenido en su vida.

Entre lágrimas, Carla Jara concluyó su mensaje enviando amor a Alf desde el cielo y expresando cuánto lo extrañará. “Te amo por siempre”, añadió, compartiendo una conexión emocional que resonó con muchos de sus seguidores.