Carla Jara revela sus emotivos intentos de ser madre en la última entrega de “La divina comida”

En el último episodio de «La divina comida» de Chilevisión, Carla Jara brilló con sus habilidades culinarias y compartió aspectos íntimos de su vida, incluyendo sus intentos fallidos por ser madre nuevamente. La exintegrante de «Mekano» es madre de Mariano, fruto de su relación anterior con Francisco Kaminski. Durante su matrimonio con el locutor radial, Jara intentó tener más hijos, pero no tuvo éxito.

Carla Jara comenzó hablando sobre su estado actual, afirmando: “Estoy increíble. Muchas veces, a la gente le cuesta creer que uno esté bien, pero porque creo que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, la gente, un poco, se olvida de que lo que me pasó, pasó hace mucho, pasó en febrero”. En este contexto, la panelista del programa «Buenos días a todos» detalló las actividades que la ayudaron a sobrellevar su mediática ruptura, mencionando que se enfocó en “calmar la mente, practicar yoga, meditar”.

En relación a sus intentos de ser madre nuevamente, Carla Jara confesó que en un principio se cuestionó su situación tras no lograrlo, pero con el tiempo ha llegado a aceptar y agradecer su experiencia. “A veces, hay muchas cosas que uno dice ‘¿por qué me ocurrió esto? ¿por qué a mí?’. ‘¿Por qué no pude tener hijos?’, en un momento me lo cuestioné un montón”, expresó.

La ex «Mekano» continuó reflexionando sobre su situación actual, afirmando: “Hoy lo entiendo y lo agradezco porque sería mucho más difícil estar en esta situación con tres hijos”. Además, compartió que se sometió a dos intentos de implantación de embriones, pero no resultaron. “No podía ser mamá y me implanté, dos veces, dos huevitos. Hoy lo puedo contar mucho más tranquila, más libre”, confesó.

Finalmente, Carla Jara cerró su intervención con una reflexión sobre su vida actual: “Hoy le doy gracias a la vida, a Dios, al Universo, porque hoy entiendo porque no tenían que llegar esas guaguas a mi vida”. Su testimonio resalta no solo su fortaleza personal, sino también su capacidad para encontrar paz y aceptación en medio de las dificultades.