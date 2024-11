Cazzu sorprende con falda de esponjas y despierta rumores sobre Ángela Aguilar en el Pride de Buenos Aires

Cazzu ha vuelto a ser el centro de atención en los medios tras su reciente aparición en el Buenos Aires Gay Pride Parade, donde lució una llamativa prenda del reconocido diseñador francés Jean Paul Gaultier. Esta aparición se produce en un contexto mediático marcado por su reciente entrevista en la que abordó su separación de Christian Nodal y la controversia relacionada con Ángela Aguilar.

Detalles de la aparición en el desfile

La elección de la vestimenta por parte de Cazzu no pasó desapercibida, especialmente por las esponjas que adornan la falda en las caderas. Este detalle ha sido interpretado por muchos internautas como una alusión directa a Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de críticas en el pasado por supuestamente utilizar relleno en sus presentaciones para mejorar su figura. Aunque esta acusación nunca fue confirmada, la mención de este aspecto ha mantenido viva la conversación en torno a su imagen pública.

Contexto de la separación y declaraciones

La aparición de Cazzu en el desfile es su primera desde que compartió su versión sobre la ruptura con Nodal. En una entrevista reciente en el programa de YouTube LUZU TV, Cazzu habló abiertamente sobre su separación, aunque sin mencionar nombres específicos. Sin embargo, dejó claro que se refería al padre de su hija, Inti. En sus declaraciones, Cazzu expresó que prefería no hablar sobre el tema, pero que las afirmaciones de Ángela Aguilar la llevaron a compartir su perspectiva.

Cazzu comentó: “Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más, yo hice la pregunta, y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los medios”. Estas palabras han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Reacción de Christian Nodal

Tras las declaraciones de Cazzu, Christian Nodal salió en defensa de su actual esposa, negando los rumores de infidelidad y afirmando que Cazzu nunca fue su amante. Esta defensa ha añadido más combustible a la controversia que rodea a la relación entre los tres artistas.

Información sobre la prenda

La falda que Cazzu utilizó en el desfile, que ha captado la atención por sus esponjas, tiene un precio aproximado de más de USD 663, según la información disponible en el sitio web del diseñador. Este detalle ha sido destacado por los medios, que continúan analizando el impacto de su elección de vestuario en el contexto de su vida personal y profesional.