Eskarcita critica el ingreso de Cony Capelli a Gran Hermano: 'Lo encontré bastante fome'.

Cony Capelli regresa a Gran Hermano, pero Eskarcita la critica por su entrada “fome”. ¿Qué opinan los televidentes sobre su regreso?

El domingo pasado, se produjo un momento muy esperado en el programa Gran Hermano, con la entrada de Cony Capelli, quien se coronó como ganadora de la primera temporada. La llegada de Capelli generó reacciones diversas entre los seguidores del programa. Mientras algunos espectadores expresaron su alegría por su regreso a la pantalla, otros manifestaron su decepción ante su ingreso a esta nueva edición.

Scarlette Gálvez, conocida popularmente como Eskarcita, compartió su análisis sobre la entrada de Cony Capelli en el programa “Stalkeando”, donde estuvo acompañada por Skarleth Labra. Eskarcita no dudó en expresar su opinión de manera directa, afirmando: “No voy a tener pelos en la lengua, no me voy a hacer la loca, no voy a decir ‘ay chicas, me encantó’. Lo encontré bastante fome, desabrido, sin sabor, aburrido”. Esta declaración refleja su descontento con la forma en que se desarrolló la entrada de Capelli.

En el programa “Zona de Estrellas”, se reportó que el participante conocido como “Mago” tuvo una noche de descontrol, supuestamente tras finalizar su relación con Maite Orsini. Eskarcita continuó su crítica, señalando que había expectativas más altas respecto a la entrada de Cony Capelli. “Esperábamos más. Yo creo que todas sus conistas, los televidentes, los espectadores, al saber que entraba Cony, esperábamos más”, comentó. La influencer añadió que deseaban ver “el mundo arder sin arder en él”, pero que lo que realmente presenciaron fue “una unión de corazones”.

Además, Eskarcita hizo hincapié en que, a pesar de su decepción, aprecia la presencia de Cony en el programa, reconociendo su estatus como ganadora de la primera temporada. “No esperemos tampoco ver a la Cony de GH1 ahora en GH2, eso va con el crecimiento que ha tenido”, indicó. Sin embargo, reiteró su desilusión al concluir con un simple “esperábamos más, y la verdad es que ni un brillo”.

La entrada de Cony Capelli ha generado un debate entre los seguidores del programa, evidenciando las diferentes expectativas que los televidentes tienen sobre los participantes y su evolución a lo largo de las temporadas.