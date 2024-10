Daniel Valenzuela explica por qué no quiere ser padre con su nueva pareja

Daniel Valenzuela, conocido animador de televisión, ha compartido recientemente en una entrevista sus decisiones personales respecto a la paternidad y el matrimonio. Durante su participación en el programa “Todo va a Estar Bien”, Valenzuela reveló que no tiene planes de tener hijos con su actual pareja, Andrea Sanhueza, y que ambos han decidido no casarse.

Al ser preguntado sobre sus intenciones a futuro, Valenzuela fue claro y directo, afirmando: “no me volvería a casar. Ni casarse, ni hijos, eso está conversadísimo. Ella (Andrea) está súper de acuerdo”. Esta declaración subraya la firmeza de su decisión, que ha sido discutida y acordada entre la pareja.

Además, el animador mencionó que la decisión de no tener más hijos está tan consolidada que está considerando someterse a una vasectomía, indicando que “tengo que hacerme la ‘basta’ todavía”. Esta afirmación resalta su compromiso con la decisión de no ampliar su familia.

En el contexto de la conversación, Valenzuela también compartió sus reflexiones sobre la paternidad. Expresó que no se imagina participando en actividades típicas de padres, como asistir a reuniones de kínder, a la edad de 50 años, diciendo: “no me veo en una reunión de kínder con 50 años, en esa silla chica”. Reconoció que ser padre es una experiencia gratificante, pero también señaló que hay momentos y etapas en la vida que son más adecuadas para ello, afirmando: “ser papá es una pega muy linda, pero creo que hay ciertos periodos. Ya no hay tanta energía como antes”.

Valenzuela también destacó la calidad de su relación con sus hijas, afirmando que “mi vínculo con mis hijas, como está compuesto, está hermoso, entonces no le sumaría más, está perfecto”. Además, mencionó que su situación familiar actual incluye al hijo de Andrea, lo que contribuye a una “perfecta armonía” en su vida familiar.

Estas declaraciones han generado un amplio interés y discusión entre los seguidores del animador, quienes han estado atentos a su vida personal y profesional.