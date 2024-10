Cony Capelli revela sus preferencias románticas en “Gran Hermano” y sorprende a todos

La inesperada confesión que desata rumores y reacciones entre los participantes del reality.

En el episodio del pasado jueves 3 de octubre de “Gran Hermano”, la presentadora Diana Bolocco realizó una pregunta directa y compleja a Cony Capelli, quien es conocida por haber ganado la primera temporada de este reality show. La pregunta de Bolocco se centró en la posibilidad de un romance entre Capelli y alguno de los participantes del programa, lo que generó un ambiente de risas y complicidad en el set.

Diana Bolocco, al observar la cercanía que Cony ha mostrado con ciertos concursantes durante los cinco días que lleva en la casa, le preguntó: “Si estuvieses soltera, ¿quién te gustaría de la casa?”. Esta interrogante provocó una reacción divertida en Cony, quien respondió con una contra pregunta: “¿Puede ser un hombre y una mujer?”. A pesar del tono humorístico de la conversación, Capelli se encontró en una situación complicada al tener que responder, ya que actualmente mantiene una relación sentimental. Sin embargo, Bolocco aclaró que la pregunta era meramente hipotética.

Cony Capelli, quien se ha destacado en el programa, mencionó que su participación no ha logrado elevar significativamente el rating del show. En relación a la pregunta de Bolocco, Capelli comentó: “Yo sé que va dirigida un poco a Miguel, pero en verdad tenemos muy buena onda, hay conexión porque hacemos tonteras y tenemos una personalidad parecida. Sin embargo, no hay nada más”.

Además, Capelli no dudó en expresar que también podría estar interesada en un romance con Carlyn Romero. Ante esta afirmación, Diana Bolocco respondió: “Despertaron las fantasías en muchas personas”. Carlyn Romero, por su parte, se mostró halagada y comentó: “Es encantadora, de hecho, estaba comentando con Waldo que me gustó mucho su energía en la fiesta, muy segura, muy sensual bailando, tiene una perso muy rica y eso me encantó un montón de ella”.

Por otro lado, Miguel Martínez también destacó la personalidad de Cony Capelli, afirmando: “Me gusta más su personalidad, físicamente es increíble, pero su personalidad es mejor aún”. Además, agregó: “Siempre sonríe, es cariñosa con todo el mundo, buen onda”. Este intercambio de opiniones y la dinámica entre los participantes continúan generando interés entre los seguidores del programa.