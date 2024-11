Drama y peleas: las razones del quiebre entre Mauricio Medina y Paul Vásquez tras años de éxito

Corría el año 1996 cuando Dinamita Show, el dúo humorístico conformado por Paul Vásquez y Mauricio Medina, alcanzó un notable éxito con su participación en el Festival de Viña del Mar. Este evento marcó un hito en su carrera, ya que, tras haber comenzado con una serie de rutinas de humor callejero en Viña del Mar desde finales de la década de los 80, lograron captar la atención del público nacional. Con actuaciones memorables como “Mi mamá me los compró”, “cuando llegaron los indios con los españoles” y “seguro”, la dupla se convirtió en un fenómeno, siendo los únicos artistas en repetir su actuación en la misma edición del festival. En esa ocasión, se llevaron a casa las antorchas de plata, oro y la gaviota de plata.

Antes de su llegada a la Quinta Vergara, ya eran reconocidos por su trabajo en el cine, destacando la saga de Cementerio Pa’l Pito, que se convirtió en un éxito a inicios de los años 90, en una época marcada por la popularidad de los VHS. Sin embargo, a pesar de su éxito sostenido durante varios años, en 1998 surgieron problemas personales entre los comediantes, en gran parte debido a las adicciones de El Flaco, un tema que él mismo ha abordado en diversas entrevistas a lo largo de los años. A pesar de estos conflictos, la pareja se reconcilió y regresó al festival en 2002, aunque su éxito no fue el mismo que en su primera aparición, logrando solo la gaviota de plata.

Durante los años 2000, Dinamita Show experimentó una serie de altibajos. En medio de tensiones y declaraciones cruzadas, se presentaron en la Ciudad Jardín en 2009, 2012 y 2015. Con el tiempo, se fueron revelando detalles sobre sus desacuerdos. En 2016, Paul Vásquez recordó su primera experiencia con las drogas, una adicción que se convirtió en un punto de conflicto con su compañero. Él confesó: “Pude haber dicho no y haberme quedado, y haber dicho no. Pero las voces de los que estaban ahí, ‘dale, si no te va a pasar nada, si una no hace nada’. Jugué”, refiriéndose a lo que consideró como “la peor decisión de su vida”. Además, El Flaco admitió que cuando regresaron a la Quinta Vergara en 2001, aún estaba consumiendo drogas, aunque pocos lo sabían públicamente. En sus propias palabras: “Me estaba mintiendo a mí mismo, y a mi gente que siempre confió en mí. Les estaba fallando a ellos y a mis hijas”, expresó en el programa De tú a tú de Canal 13.

En noviembre de 2022, Mauricio Medina anunció su retiro del humor y su separación definitiva de su compañero de escenario. En un live de Instagram, explicó: “Me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con El Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo”. Durante esta transmisión, insinuó que había surgido un problema entre ambos que se convirtió en una diferencia irreconciliable. “El Flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar”, afirmó.

Meses después, Paul Vásquez, quien ha estado alejado de las adicciones y se encuentra rehabilitado, reveló que los problemas surgieron por cuestiones financieras, en las que la esposa de El Indio estaba involucrada. “Todo fue por una factura que a mí me pareció exagerada y de una plata que yo no sacaba. Con Dinamita Show siempre trabajamos 50/50 y de repente veo que su mujer está a cargo de las facturas”, explicó en el programa El Purgatorio en septiembre de 2023. “Llegamos un 7 de marzo del 2015 a ordenar la situación que teníamos que hacer y de repente me pasan que tengo que pasar la factura, y la señora me dice ‘son 20 millones’. Mauricio no estaba en esa reunión”, recordó.

Además, Vásquez se refirió a la acusación de Medina sobre un supuesto grito que le habría dirigido a su esposa, aclarando: “Cuando dicen que levanté la voz en su casa…sí levanté la voz, pero a su señora nunca le levanté la voz, le levanté la voz al Mauri”. También expresó su confusión sobre la factura de 20 millones: “No sé de dónde salieron los 20 millones…me estaban cagando”. En el mismo programa, Paul compartió una reflexión sobre la relación que tuvo con su compañero: “Entre nosotros pasó demasiada agua bajo el puente. Divorcios, separaciones, pero siempre seguíamos, porque nada nos afectaba. Yo con la separación de Dinamita Show soy el más afectado, porque yo era feliz y más feliz era la gente”.

Ambos comediantes han dejado claro que no hay posibilidad de reconciliación en el futuro, al menos en términos artísticos. Mauricio Medina afirmó: “Creo que es lo que es no más, ya no funcionó, y nos dejamos de hablar hace más de 7 años, y no me interesa volver a tener una relación con alguien que no… Que no veo razón de volver”.