Emilia Daiber revela su emocionante noticia sobre la llegada de un nuevo miembro familiar

La animadora Emilia Daiber anunció que está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, Axel Reichhard. En su cuenta de Instagram, compartió la noticia con sus seguidores, expresando: “El corazón se expande, crece la guatita y se agranda la familia. Te estamos esperando y te amamos sin límites”.

Detalles sobre el embarazo

En una reciente conversación con LUN, Emilia Daiber ofreció detalles sobre su nueva experiencia con la maternidad, comparando esta etapa con su primer embarazo. Reveló que su hijo mayor se encuentra muy contento con la noticia de que será hermano.

La animadora explicó cómo se dio cuenta de que estaba esperando un nuevo bebé. Mencionó que comenzó a experimentar síntomas como “tironcitos en la ingle” y “mucha sensibilidad en los pechos”, los cuales describió como muy diferentes a los que había sentido durante su primer embarazo. A medida que pasaba el tiempo, decidió comprar un test de embarazo para confirmar sus sospechas. “Y claro, el test rápidamente marcó que estaba embarazada y que ya tenía sus buenas semanas”, indicó. Ese mismo día, compartió la noticia con su esposo, Axel.

Cambios físicos y emociones

Emilia también comentó sobre los cambios en su cuerpo durante este embarazo, señalando que se han producido de manera más rápida en comparación con su primer hijo. “Me cambió el cuerpo muchísimomás rápido porque con mi primer hijo me apareció la guatita de un día para otro, pero como a los seis meses, y ahora ya a los tres pum, el cuerpo está diferente, está distinto”, explicó.

Reacción de su hijo mayor

Respecto a la reacción de su hijo mayor ante la noticia de que tendrá un hermanito o hermanita, Emilia Daiber mencionó que él siempre había deseado tener una hermana. “Él quería un hermano, una hermanita, y ahora siente que es como el rey de la casa, pero grande”, comentó. Además, relató que su hijo se muestra muy atento y cariñoso, ayudándola en su día a día. “Entonces, llego de trabajar y él me agarra la cartera, me la guarda. Me dice: ‘Para que no hagas esfuerzo, mamá’”, añadió. La animadora concluyó que su hijo está muy feliz, ya que es el único de la familia que no tenía un hermano o hermana hasta ahora.