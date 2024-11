Francisca Ayala denuncia uso indebido de su imagen por hotel que estafa a turistas en Rapa Nui

Francisca Ayala ha presentado una denuncia por el uso indebido de su imagen, un acto que se atribuye a un hotel que utilizó sus fotografías sin el consentimiento correspondiente. En la cuenta de Instagram de las cabañas Aorangi, se publicaron imágenes que, según Ayala, fueron empleadas de manera inapropiada para promocionar servicios que no corresponden a la realidad de las instalaciones. La directora de la Cámara de Turismo de Rapa Nui, Ayala, calificó esta situación como una estafa.



“Esta página habría estado utilizando fotografías mías y de nuestro hotel sin autorización para ofrecer ‘spots’ que no son verdaderamente parte de los lugares con los que cuentan estas cabañas”, declaró Ayala en declaraciones recogidas por La Cuarta. La ex Chica Yingo subrayó que este tipo de prácticas perjudican tanto a los turistas que pueden tener expectativas irreales sobre el servicio que están pagando, como a los trabajadores de la isla que se esfuerzan por ofrecer una atención de calidad a los visitantes.

La modelo enfatizó que “el 70 % de la isla vive del turismo. Por eso queremos levantar nuestra economía local en base a la transparencia y a la entrega de una experiencia cultural única que haga a nuestros visitantes querer volver”. Ayala también expresó su preocupación por las repercusiones que estas situaciones tienen en la comunidad local, afirmando que “este tipo de situaciones son lamentables y nos perjudican a todos, pero también creemos que debemos alzar la voz por las familias que nos visitan”.

En respuesta a esta problemática, su esposo, el diputado Hotuiti Teao, anunció que solicitará una audiencia con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para discutir medidas que permitan una mayor fiscalización en el sector. Teao mencionó: “Ya pedimos una audiencia con Sernatur para trabajar en un sello de autenticidad que garantice que el turista, a través de esta certificación, tenga la certeza de que será atendido por personas comprometidas con su seguridad y el cuidado de la isla”.