Conflicto entre Gala Caldirola y Faloon Larraguibel desata tensiones en el reality Palabra de Honor

En el reality Palabra de Honor, se produjo un nuevo enfrentamiento entre Gala Caldirola y Faloon Larraguibel, donde la exchica Yingo terminó en lágrimas debido a la intervención de la española. La controversia se desató durante una actividad en la que los participantes debían seleccionar a un rival para que se enfrentara a su compañero. En el turno de Josué, este eligió a Gala como la rival de Faloon.

Larraguibel expresó su descontento, señalando que su conflicto con Caldirola radica en que esta constantemente le recuerda los momentos difíciles que ha atravesado en su vida familiar. En sus propias palabras, Faloon comentó: “No me gusta que me saquen cosas de afuera sobre mi familia o lo que yo hago afuera. No me tengo por qué disculpar. Esto es un reality y todos hablan de todos. Hay gente a la que le molesta que una sea confrontacional”.

Gala, por su parte, respondió a las acusaciones de Faloon, desestimando su queja. “Tú no eres confrontacional, eres falsa porque hablas por la espalda. Yo siempre di la cara por ti, y tú me pegaste una puñalada. Tú dices que todo el mundo me utiliza porque un hombre te fue infiel y te trató mal, y me tratas a mí como de que a mí me utilizan. Una mujer que ha pasado por esas situaciones no debería reírse de que a otra mujer la traten mal. Entonces piensa antes de hablar. Tú no te mereces que se rían de ti, pero yo tampoco”, le dijo Gala a Faloon.

En respuesta, Faloon defendió su postura, afirmando: “Yo nunca me he reído de ti, sólo te he abrazado cuando lo has necesitado. Dije que tú te merecías luz, sólo amor, que te merecías dejar atrás todo el dolor”. Sin embargo, Faloon, visiblemente molesta, se quejó de que Gala volviera a tocar temas sensibles para ella. “Meterse en la vida de uno y en episodios difíciles que ha tenido que pasar es un recurso muy básico. Es cuarta vez que te lo estoy pidiendo a ti y a todos, que no vuelvan a sacarme la vida privada, porque ha sido doloroso, y me lo refriegas y refriegas”, reclamó entre lágrimas, antes de abandonar la actividad.

Después de la confrontación, Daniela se acercó a Faloon, quien se encontraba llorando en el baño. “Estoy cansada de que me saquen el tema, es lo único que encuentran. Saben que me va a doler y me va a dañar. Estoy en un proceso de sanar, entonces ocupan ese recurso una y otra vez. Se van a meter siempre con eso, como si yo fuera la culpable”, se lamentó la ex participante de Yingo, mientras Gala intentaba consolarla.

Por otro lado, Gala expresó su frustración, argumentando que Faloon se estaba victimizando al llorar. “Da vuelta el discurso como si yo le hubiera dicho algo malo. Por eso se pone a llorar, porque le dicen las cosas”, sostuvo. “No pudo soportar lo que le venía, que eran puras verdades. Yo se lo repetiré todo el reality si hace falta, para que a la gente no se le olvide”, añadió Oriana.