Impacto inesperado de la Gala del Pueblo sorprende a Naya Fácil y revela rechazos de famosos

La Gala del Pueblo ha generado un impacto notable, sorprendiendo incluso a su organizadora, la influencer Naya Fácil. Tras su participación en la premiación Copihues de Oro, Naya Fácil, quien es la Embajadora del Festival de Viña 2024, compartió sus impresiones en una entrevista con Radio ADN, donde expresó: “la verdad jamás me imaginé que la Gala del Pueblo iba a tener este impacto. Es increíble”.

Reacciones sobre la Gala del Pueblo

Durante la conversación, Naya Fácil destacó que la comunidad está muy entusiasmada con la realización de la gala, afirmando que “la gente está muy de acuerdo a que se realice una gala, como bien dice, del pueblo, y que se siga con la tradición de que la gente vaya gratis, que la gente vaya a ver los outfits”. Además, subrayó que “creo que es una muy linda instancia la que se está viviendo, y la gente de Viña está de acuerdo”.

Famosos que han rechazado la invitación

En otro aspecto de la entrevista, Naya Fácil reveló que varios famosos han declinado su invitación a la Gala del Pueblo. Mencionó que “me han rechazado varios, especialmente los deportistas, que me llama mucho la atención”. Sin embargo, aclaró que estas negativas se deben “solo por temas de agenda, no es que no quieran ir”.

A través de sus declaraciones, Naya Fácil ha puesto de manifiesto el interés y la aceptación que ha tenido la Gala del Pueblo entre la población, así como los desafíos que enfrenta al coordinar la asistencia de celebridades al evento.