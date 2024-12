Ingrid Aceitón confirma su separación de Ignacio Jelvez y habla sobre su hija Ada

Una triste noticia fue compartida por la conocida ex chica reality Ingrid Aceitón, quien a través de sus redes sociales confirmó el fin de su relación con Ignacio Jelvez, el padre de su hija, Ada. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje sincero, en el que aseguró que ambos son adultos y que siempre le tendrá cariño y respeto a su ex pareja, dado que es el padre de su retoña.

Confirmación del término de la relación

Ingrid Aceitón decidió hacer pública la situación tras recibir numerosas consultas de sus seguidores sobre un mensaje que Ignacio había publicado en sus redes sociales el fin de semana anterior, donde afirmaba estar soltero “para toda la vida”. Ante esta situación, Ingrid optó por alzar la voz y comunicarse con sus seguidores mediante un mensaje claro y directo: “Qué lata tener que hacer esto, pero creo que ya es necesario por paz mental”, comenzó su mensaje.

Detalles del mensaje de Ingrid

En su publicación, Ingrid se dirigió a quienes le escribían preguntando sobre el estado de su relación con Ignacio, afirmando: “Para quienes me escriben preguntando por el papá de mi hija, ya no estamos juntos, y por favor solo quiero pedir que paren de escribirme cosas con respecto a la relación con él”. La ex chica reality enfatizó que la situación entre ellos debe ser manejada de manera privada, y que Ignacio siempre será el padre de su hija, por lo que le tendrá el respeto y cariño que corresponde.

Enfoque en el bienestar de su hija

Ingrid también hizo un llamado a sus seguidores para que cesen las preguntas sobre su ruptura, ya que su prioridad es el bienestar de su hija, al igual que la de Ignacio. En sus palabras, expresó: “Con mucho cariño lo pido, y también hacer saber que ambos solo queremos el bien de nuestra hija. Y no por estar separados no lograremos. Somos adultos y cada quien puede hacer lo que quiera, sin pasar a llevar al otro (en la vida en general)”. La modelo concluyó su mensaje con la esperanza de no tener que referirse más a este tema, dejando claro que su enfoque está en su hija y en mantener una relación respetuosa con Ignacio.