Jorge Aldoney se baja del Míster Mundo 2024: “No estoy al 100% para representar a Chile”

Jorge Aldoney ha anunciado a través de sus redes sociales que no representará a Chile en el certamen Míster Mundo 2024, retirándose de manera definitiva del evento. Esta decisión se produce a pocas horas de su viaje a Vietnam.

Motivos de la decisión

A través de un mensaje en sus redes sociales, el exparticipante de la primera temporada de Gran Hermano explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. “Tomé la decisión a último momento. Después de pensarlo mucho, no me encuentro en buenas condiciones, no estoy al 100%”, fueron sus primeras palabras.

Reflexiones sobre su papel como representante

Aldoney continuó expresando que “si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer. Pero siento que el llamarme Chile afuera, merece mucho más y en estos momentos siento que no puedo hacerlo”. Estas declaraciones reflejan su compromiso con la representación del país y su deseo de hacerlo de la mejor manera posible.

Anécdotas y agradecimientos

El modelo también compartió una anécdota divertida relacionada con la “intensidad amorosa” de sus compañeros de encierro, lo que añade un toque de humor a su mensaje.

Aldoney enfatizó que su decisión no debe ser interpretada como una forma de victimización o de rendirse. “Tomé la decisión y no quiero que se piense que es como victimización o que estoy como arrugando. En verdad, tomé la decisión que siento que es la más sana para mí”, afirmó.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró su decisión: “no voy a ir, no me voy a presentar al concurso”. Su mensaje ha resonado entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo ante esta importante decisión.