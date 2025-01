La inesperada muerte de la influencer Killadamente genera conmoción y especulaciones en redes sociales

La muerte de Killadamente ha causado una profunda conmoción entre sus seguidores. La noticia fue divulgada el pasado sábado 4 de enero a través de las redes sociales de Katyan Acosta, su hermana menor.

Reacciones y campaña de donaciones

Con lágrimas en los ojos y aún en estado de shock por la inesperada pérdida, Katyan agradeció los mensajes de condolencias que han recibido y comunicó sobre la campaña de GoFundMe que la familia ha lanzado para cubrir los gastos fúnebres de la querida influencer, quien contaba con tan solo 27 años. Según la información proporcionada en el enlace compartido por la hermana de la creadora de contenido, la meta total de la campaña es de 15,000 dólares. En menos de 24 horas, la recaudación se acercó a cumplir el objetivo.

Críticas a la campaña de donaciones

A pesar del apoyo recibido, Katyan mencionó que varios usuarios de las redes sociales han criticado la campaña de donaciones impulsada por la familia para sufragar los gastos del funeral de Killadamente. En respuesta a estas críticas, Katyan decidió revelar la situación financiera de su hermana. A través de historias en Instagram, expresó: “Mi hermana lo único que tenía era la fama, ella no tenía ahorros, ni carro, ni casa, mi hermana se fue y lo único que dejó es el dolor que todos nosotros tenemos en el corazón. Si ustedes no pueden decir nada bueno no digan nada”.

Desconocimiento sobre las causas de la muerte

Además, Katyan aclaró que aún se desconocen las causas de la muerte de Killadamente. “Todavía no sabemos cómo ella murió. Todavía no estamos seguros, ella ahora mismo está en la morgue, le están haciendo análisis. Y hay gente haciendo videos de que ella se atragantó”, comentó, visiblemente afectada. Sin embargo, persisten las especulaciones sobre la posibilidad de que Killadamente haya perdido la vida por asfixia mientras cenaba en un restaurante en Nueva York.

La situación ha generado un gran interés y preocupación entre sus seguidores, quienes continúan expresando su apoyo a la familia en este difícil momento.