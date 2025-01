Maite Orsini en el centro de la polémica: críticas, apoyo inesperado y futuro incierto en el Congreso

En los últimos días, Maite Orsini ha acaparado la atención mediática tras su regreso al Congreso después de haber estado dos meses de licencia médica. Sin embargo, su retorno no ha estado exento de controversias, ya que el Frente Amplio ha decidido no respaldar una posible reelección de la parlamentaria, lo que ha sido interpretado como un portazo por parte del partido político.

Controversias en torno a Maite Orsini

Antes de su regreso, Orsini enfrentó críticas por su implicación en el caso de Jorge Valdivia, donde admitió haber contactado a una de las denunciantes del exfutbolista. Este hecho generó un gran revuelo mediático, especialmente después de que se revelara que estaba involucrada en un supuesto triángulo amoroso con Marcelo Díaz y Millaray Viera.

Defensa de Constanza Capelli

A pesar de las críticas, la ex chica reality Constanza Capelli ha salido en defensa de Maite Orsini. En respuesta a un comentario en Instagram que le preguntaba si invitaría a la parlamentaria a su programa «Con y Sin Amor», Capelli expresó su interés en realizar una entrevista con un enfoque positivo.

Capelli comentó: “Me encantaría hacerle una nota a Maite. Me encantaría, por supuesto, con algo positivo y liviano, porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Hue… y pasarlo bien”, según lo reportado por el portal Tiempo X. Además, reveló que Orsini había mostrado interés en ser entrevistada en el pasado, lo que la llevó a valorar la buena disposición de la parlamentaria.

La ex participante de Gran Hermano Chile añadió: “En su momento, la Maite, cuando recién estábamos empezando el Con y Sin Amor, ella siempre fue muy apañadora conmigo, me dijo a penas yo estaba empezando como ‘oye, me podrías entrevistar’. Siempre fue muy buena onda”.

Capelli también destacó el compañerismo y el respeto que Orsini le mostró desde el principio, afirmando: “Yo esa hue… la valoro caleta. Aunque me importa un pi… lo que opinen”.

Este apoyo de Capelli se produce en un contexto donde Orsini ha enfrentado una serie de desafíos y críticas, lo que añade una nueva dimensión a su situación actual en el Congreso.