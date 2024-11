María José Quiroz critica su exclusión de El Muro: “Las cosas se siguen manejando de la misma forma”

María José Quiroz no participó en el regreso de El Muro durante la Teletón debido a conflictos con otros miembros del elenco.

Decisión de exclusión

Beto Espinoza, quien estuvo a cargo del retorno del popular sketch, explicó que la decisión de no incluir a la actriz se debió a los conflictos que tuvo con dos de los integrantes del elenco, específicamente con Belén Mora y Toto Acuña. Espinoza afirmó: “Fue una decisión absolutamente mía”, y añadió que al convocar a Quiroz, se arriesgaba a perder a otros miembros del elenco, lo que lo llevó a optar por no incluirla. “Tuve que sumar más que restar”, concluyó.

Confirmación de María José Quiroz

La propia María José Quiroz confirmó la versión de Espinoza en una entrevista con FM Dos, donde declaró: “Efectivamente, me dejaron fuera, me avisaron que no podía estar por ciertas personas que lo habían pedido”. La exintegrante de Las Iluminadas expresó que no podía juzgar la decisión, pero aclaró que no fue un productor o un canal quien tomó la decisión, sino que fue alguien del elenco. “El Muro no es de nadie”, enfatizó, añadiendo que todos han trabajado en el proyecto durante años y que nadie debería tener el derecho de decidir quién participa o no.

Reacciones de otros miembros del elenco

El comediante Kurt Carrera, conocido por su personaje Tutú Tutu, también fue convocado para participar en el show, pero decidió rechazar la invitación debido a la exclusión de Quiroz. Carrera relató que cuando Espinoza lo contactó para invitarlo, le mencionó que María José no podría asistir debido a un conflicto con Acuña y Mora. “Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’”, recordó. Al enterarse de la situación, Carrera decidió que no quería participar si Quiroz no estaba incluida, considerando que era injusto que su ausencia se debiera a problemas personales entre otros miembros del elenco. “La María José es muy talentosa”, concluyó.