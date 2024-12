Miguelito regresa a los realities: ¿qué espera de su nuevo desafío en “Palabra de Honor”?

El comediante Miguelito regresa a los realities show tras su participación en Tierra Brava. Se unirá a Palabra de Honor, donde se reencontrará con conocidos como Fabio Agostini. Según Hans Esparza, de 38 años, su experiencia en Tierra Brava fue positiva a pesar de las críticas. “Fue una experiencia bonita, linda, que guardaré como un recuerdo en mi corazón, independiente de algunos momentos no gratos que tuve por otros participantes”, expresó. Al recibir la invitación para participar en Palabra de Honor, no dudó en aceptar. “Aquí quiero demostrar en verdad quién soy yo, porque siento que en el reality pasado estuve un poco encajonado, no me solté, quizás por miedo o inexperiencia en el formato. Ahora quiero que salga ese Miguelito que mis amigos conocen: extrovertido, divertido, bueno para la chacota, rápido, lúdico, alegre”, añadió. Además, mencionó que el formato del nuevo reality le resulta atractivo. “Me hubiera gustado hacer el Servicio Militar, pero obviamente por mi estatura no lo hice, salí exonerado”, comentó entre risas.

En su segundo reality, Miguelito se siente preparado para reencontrarse con viejos amigos, ya que tiene una buena relación con casi todos los reclutas, incluyendo a su ex compañera de programa, Lorena Gálvez. “La Lore es una gran amiga mía, muy buena persona. Además conozco a Oriana porque un par de veces fue de invitada a ‘Morandé’, lo mismo a Gala y a Dash, que lo admiro desde que veía su serie. También soy amigo de Félix Soumastre de la época en que yo salía a fiestas, y de la Faloon desde antes de que fuera famosa, así que espero que sea un lindo reencuentro, siento que nos vamos a llevar bien”, aseguró.

Asimismo, ha mantenido su amistad con el ex participante de Tierra Brava, Fabio Agostini. “Estoy ansioso de reencontrarme con mi amigo Fabio, que lo aprendí a conocer más afuera, y ahora somos amigos de verdad, lo que me sorprendió, porque no pensé que íbamos a lograrlo. Descubrí que es un ser humano cálido, cariñoso, muy leal, como yo”, afirmó. Miguelito también expresó su deseo de llegar a la final junto a Fabio. “Siempre mi objetivo final es ganar, y me encantaría esta vez llegar a una final con Fabio. Esa habría sido una final épica de ‘Tierra Brava’, una persona gigante contra una persona pequeña, ganara quien ganara. Ojalá esta vez pueda ocurrir”, concluyó.