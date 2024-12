¿Qué dijo Nacho Gutiérrez sobre su posible regreso a “Primer Plano”?

El programa Primer Plano ha hecho su regreso a las pantallas de Chilevisión, lo que ha llevado a que Nacho Gutiérrez sea consultado sobre la posibilidad de un retorno a este espacio de farándula en el que participó en el pasado. En una conversación con Página 7, Nacho Gutiérrez fue claro al descartar cualquier posibilidad de que Chilevisión lo invite nuevamente a formar parte del programa que actualmente es conducido por Julio César Rodríguez. El presentador mencionó: “Imagínate, con el tremendo juicio con Chilevisión”, refiriéndose a su conflicto legal con la cadena.

El actual rostro de Canal 13 reiteró su postura, afirmando: “No me van a llamar”. A pesar de su situación, Gutiérrez expresó su apoyo a sus excompañeros, deseándoles lo mejor en el renovado programa de CHV. “Yo no me puedo distanciar de desearles lo mejor, conozco a muchos de ese equipo. Cuando yo tuve el juicio con CHV yo ya no estaba en ‘Primer Plano'”, agregó.

En cuanto al regreso de los programas de farándula, Nacho Gutiérrez comentó que este fenómeno podría estar relacionado con el contexto actual del país, que se caracteriza por noticias difíciles y una realidad compleja. “Me parece que el retorno de los programas de farándula tiene que ver con que estamos en un país lleno de noticias súper oscuras, la calle está muy difícil, la realidad está súper triste”, indicó.

El presentador también subrayó la importancia de que estos programas aporten un toque de humor a la audiencia. “Lo que necesitamos los programas de farándula es ponerle más luz y ponerle harto humor. Por eso yo espero que todos los programas, más allá de los que yo veo o no, creo que le deben poner humor, porque lo necesitamos”, concluyó.