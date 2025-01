Monserrat Álvarez deja Chilevisión y regresa a TVN: ¿qué motivó su cambio?

La periodista Monserrat Álvarez ha decidido dejar su puesto en el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, tras cinco años de liderazgo en la sintonía matutina, para unirse al equipo de TVN. La comunicadora, que formó una de las duplas más queridas por la audiencia junto a Julio César Rodríguez, explicó en una entrevista con La Última Noticia (LUN) que su decisión no fue algo que planificara con antelación. “A esta edad, en este momento de mi vida, podía acomodarme en el sillón y hacer lo mismo de siempre o pegarme un remezón de motivación y desafíos”, comentó Álvarez.

“La verdad es que no lo busqué, llegó y pensé ya, fantástico. Los cambios son necesarios, pero yo también estaba súper bien ahí (en Contigo en la mañana) y justo se dio la oportunidad”, agregó la periodista.

Monserrat Álvarez regresa a TVN, donde previamente desempeñó roles significativos en programas como Estado Nacional, Esto no tiene nombre y las noticias AM. “Las oportunidades que me dio TVN de ir progresando, probando distintas facetas, fue invaluable, una escuela impresionante. Para mí es llegar a un lugar familiar”, confesó.

En cuanto a los rumores que han circulado sobre una supuesta rivalidad entre ella y JC Rodríguez, Álvarez desmintió estas especulaciones. “Te lo juro que, de partida, nuestra relación siempre fue de menos a más. En general tuvimos una convivencia muy buena, muy complementaria”, aseguró.

La periodista también recordó que Rodríguez le expresó su sorpresa por su partida: “Él me dijo, ‘no puedo creer que te vayas cuando ya nos entendemos tan bien con una mirada’”, detalló.

Álvarez añadió que, aunque a veces tuvieron desacuerdos, estos eran divertidos y no estaban relacionados con la competencia por el protagonismo. “A veces tuvimos roces, pero son divertidos, porque no fueron roces por quién tiene más cámaras, sino de estar en desacuerdo en alguna idea. Pero fue una súper buena experiencia”, concluyó en su conversación con LUN.