Paul McCartney se prepara para su regreso a Chile con una sorpresa especial

Paul McCartney se prepara para su gira Got Back, aprendiendo idiomas para conectar con su público. ¡No te pierdas su espectáculo lleno de éxitos!

Horas antes de que Paul McCartney suba al escenario durante su gira Got Back, se le puede encontrar en su camerino dedicando tiempo a aprender nuevos idiomas. Este enfoque es parte de su rutina antes de cada concierto, donde el artista se toma aproximadamente una hora para estudiar el idioma local, con el objetivo de poder interactuar con el público en su lengua materna. McCartney ha expresado su deseo de “poder comunicarme con la gente del estadio”, y añade que siempre intenta aprender “algunas frases locales que diviertan y entretengan a la gente del lugar y también a nosotros”. Su interés por los idiomas es evidente, y aunque considera que es “un poco de tarea extra”, disfruta de la oportunidad de comunicarse con los asistentes.

Un experto en la gira ha comentado que “a Paul le gusta hablar con el público en su propio idioma”, lo que contribuye a que el concierto sea una experiencia más personal e íntima. Además, se destaca que McCartney, como músico, posee un buen oído, lo que le facilita el aprendizaje de nuevas frases. Este esfuerzo no solo implica recordar cómo interpretar casi 40 canciones exitosas durante un espectáculo de tres horas, sino también memorizar las frases que aprende específicamente para cada presentación.

La próxima fase de la gira Got Back comenzará en Uruguay el 1 de octubre y llevará a McCartney a varios países de América del Sur, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y México, antes de cruzar el océano hacia Europa, donde se presentará en Francia y España, finalizando en su país natal, el Reino Unido, en diciembre. La gira Got Back, que se inició en 2022, ha recibido elogios tanto de los fanáticos como de los críticos. El espectáculo incluye una selección de las canciones más icónicas de McCartney, tales como “Hey Jude”, “Let It Be”, “Got Back”, “Band on the Run”, “Blackbird”, “Something” y “Live and Let Die”, entre otras.

La producción del espectáculo es de vanguardia, diseñada para ofrecer a todos los asistentes la mejor experiencia posible. Actualmente, los últimos boletos para el concierto del 11 de octubre en el Estadio Monumental están disponibles. McCartney y su banda han comenzado los ensayos para la próxima etapa de la gira y están entusiasmados por la oportunidad de conectar con su público. En relación a los próximos conciertos, McCartney ha manifestado su aprecio por Sudamérica, describiendo al público como “fabuloso” y expresando su deseo de disfrutar de la experiencia.

Los conciertos de Paul McCartney son reconocidos por su energía y espectacularidad, atrayendo a audiencias de diversas generaciones. La gira Got Back representa una oportunidad única para presenciar al compositor más exitoso del mundo interpretando sus canciones, que han formado parte de la banda sonora de la vida de muchas personas. Un crítico ha señalado que “es casi injusto lo profundamente satisfactorios que son los conciertos de McCartney”, destacando la riqueza de su repertorio que incluye tanto éxitos de los Beatles como de su carrera en solitario.