Raquel Argandoña revela que Hernán Calderón está en pareja y se niega a volver a su antigua casa

La animadora Raquel Argandoña reveló que Hernán Calderón, su expareja, está en una nueva relación, lo que la llevó a reconsiderar su participación en un evento. Durante su programa Tal Cual, Argandoña compartió que había sido invitada junto a José Miguel Viñuela, su hija Kel Calderón, Francisca Merino y Jordi Castell a la elección de Miss Pelarco, una localidad donde ella había sido alcaldesa. La animadora mencionó que la idea era hospedarse en la casa que alguna vez compartió con el abogado, pero se detuvo al enterarse de que Calderón está en una nueva relación.

Argandoña expresó: “Tengo todo organizado, hay un grupo que va a ir a mi ex casa, que es la casa de Hernán Calderón… yo iba a ir ahí, pero lo complico (a Hernán), porque él está pololeando”. Aunque no proporcionó más detalles sobre la nueva pareja de Calderón, Jordi Castell comentó que se trataba de un “amor” de persona y que probablemente no habría inconvenientes con su presencia.

La animadora también hizo un comentario humorístico sobre la situación, diciendo: “No voy a ir a acostarme a la misma cama de hace 16 años, eso es desubicación… todo está igual, es como volver al pasado”. Además, añadió en tono de broma: “Entro a esa casa y solo falto yo”.

Argandoña aclaró que sus comentarios eran en tono de broma y que, a pesar de su separación, mantiene una buena relación con Hernán Calderón, quien sigue su programa.