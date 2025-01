Thanos de Marvel sorprende en “El Juego del Calamar 2” como rapero en apuros financieros

El personaje de Thanos ha sido un ícono en el universo de Marvel, reconocido por su poder y su papel como villano. Sin embargo, su aparición en la serie de Netflix El Juego del Calamar 2 presenta una interpretación única, ya que en este contexto, Thanos es el nombre artístico de un rapero interpretado por T.O.P. Este personaje, con su distintivo cabello morado, busca rendir homenaje al villano de Marvel, pero su historia en la serie se centra en su caída financiera debido a las criptomonedas, lo que lo lleva a participar en los mortales juegos de la serie. A pesar de ser parte del grupo que desea continuar con los juegos, ha logrado ganarse el afecto del público, siendo algunos fanáticos quienes lo consideran el mejor personaje de la historia, según RPP.

Thanos en la serie

El creador de El Juego del Calamar, Hwang Dong-hyuk, ha confirmado que el personaje de Thanos está inspirado en el villano de Marvel. En sus propias palabras, “El motivo por el que escogí llamarlo Thanos… Sé que no es un nombre que encaje del todo con un rapero, pero mi intención era crear un personaje al que los fans de todo el mundo pudieran adorar. Estoy muy agradecido por todo el cariño que está recibiendo”.

El cantante de K-pop T.O.P fue seleccionado para interpretar a este personaje, y su regreso a la actuación ha sorprendido a muchos, dado que había estado alejado del mundo artístico durante un tiempo considerable. “Creo que necesitó mucho coraje, de cierta forma, para interpretar a un personaje que, además, comparte varias similitudes bastante negativas con él mismo. Por eso pienso que fue muy valiente al asumir ese papel”, añadió Dong-hyuk.

T.O.P habla sobre su personaje en “El Juego del Calamar 2”

El regreso de T.O.P a la industria del entretenimiento ha sido notable, especialmente después de haber estado alejado durante 11 años. En la serie, su personaje es un rapero que enfrenta problemas de adicción a las drogas y a las criptomonedas, lo que lo lleva a acumular deudas. En relación a su papel, T.O.P expresó que interpretar a Thanos fue una experiencia intimidante, ya que “el personaje reflejaba aspectos de mi pasado que preferiría mantener ocultos”, refiriéndose a su condena por consumo de marihuana durante su servicio militar en 2017. Este escándalo lo llevó a renunciar al mundo del entretenimiento en 2020 y a asegurar que no regresaría a Corea del Sur.

A pesar de su pasado, T.O.P decidió aceptar el papel en la serie debido a la confianza que Hwang Dong-hyuk depositó en él. “El director fue quien primero se acercó a mí. La confianza y la creencia que tenía en mí me dieron el coraje para aceptar este papel. Como actor, es mi deber devolver esa confianza con mi mejor actuación”, comentó.

Experiencias en el rodaje

La preparación de T.O.P para su papel fue intensa, ya que tuvo que confrontar su pasado, que también se refleja en el personaje de Thanos. Durante las grabaciones, T.O.P sufrió una lesión significativa. En una entrevista con el portal surcoreano Xportsnews, Im Si-wan, quien interpreta a Lee Myung-gi (Jugador 333), reveló que uno de sus compañeros se rompió una costilla durante una de las escenas. En el episodio final, se produce un enfrentamiento en el baño entre los participantes que desean abandonar los juegos y aquellos que quieren continuar.

En esta escena, Im Si-wan y T.O.P, conocido como Thanos (Jugador 230), se enfrentan, y fue durante esta pelea que T.O.P resultó lesionado. “Hubo un momento en el que los dos nos lanzamos por los aires durante una escena de caída. Fue entonces cuando T.O.P. se rompió una costilla. Ya me había roto las costillas antes, así que sé lo doloroso e insoportable que es”, explicó Si-wan. A pesar del dolor y la dificultad para respirar, T.O.P decidió continuar con la grabación. “En ese momento no puedes ni respirar, deberías parar, pero él siguió adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de que su experiencia estaba a otro nivel”, concluyó el actor.