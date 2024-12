Tonka Tomicic habla sobre su vida fuera de la televisión y nuevos proyectos en puerta

Tras varios meses sin conceder entrevistas, Tonka Tomicic se sinceró en una conversación con Only Fama, donde abordó su situación actual fuera de la televisión y su estado sentimental. La animadora fue interceptada por la prensa a las afueras de un centro de belleza en Vitacura, donde se le preguntó sobre los nuevos proyectos que estaría preparando. “Estoy bien (…) tengo algunos proyectos, pero veremos qué pasa el 2025”, comenzó diciendo. Además, Tomicic mencionó que “nada puede ver la luz hasta que no tenga una solución o una salida al tema judicial”, refiriéndose a su situación legal actual.

Reflexiones sobre la televisión y su vida personal

La animadora también compartió su perspectiva sobre la televisión, un ámbito que había sido su principal fuente de trabajo durante años. “Pensaba que la iba a extrañar, pero no la he extrañado. La verdad que no, ni la prendo, escucho la radio (…) siento que me ha ayudado no estar en la tele, he vivido mis procesos, me he sanado, me he tomado un tiempo sin estar expuesta”, afirmó.

En relación a su situación personal, Tomicic reflexionó sobre el impacto del caso de su exmarido, Marco Antonio López, conocido como Parived, quien se encuentra bajo investigación por asociación ilícita y otros delitos. “No ha sido fácil, ha sido un camino súper duro. He sacado muchas cosas en limpio… no me identifico con las circunstancias que me rodean, no soy eso”, expresó.

La animadora continuó su reflexión, señalando que a veces se siente como si estuviera observando su vida desde una distancia. “Frente a esa reflexión, también siento que a veces uno mira una película y se queda como en el cuadro, y es que estás viendo muy de cerca los acontecimientos de tu vida”, añadió.

Un nuevo comienzo y su vida familiar

Tomicic también habló sobre cómo ha aprendido a dar tiempo a los eventos y a observarlos con perspectiva. “Creo que he aprendido a darle tiempo a los eventos y a poder mirar con distancia, porque si pienso en mí en unos años más, voy a pensar de este periodo que es un paréntesis solamente, no soy lo que me ha pasado”, comentó.

La animadora se describió como “una mujer fuerte, una mujer íntegra, con energía, con muchas ganas de salir adelante. Esa es mi forma de ver la vida. Todos los días es una oportunidad para partir de nuevo y empezar de cero. En eso soy muy positiva”.

Desde que se reveló el caso, Tomicic dejó el departamento que compartía con su exmarido en Lo Barnechea y actualmente reside con su hermana y sus sobrinos. “Ha sido maravilloso poder estar con ella, compartir con mis sobrinos. Es como volver a la casa de los papás”, expresó. También destacó el apoyo que ha recibido de su círculo cercano: “Me he sentido amada, querida, cuidada, y eso ha sido muy bonito”.

Estado sentimental actual

Finalmente, en cuanto a su vida sentimental, Tomicic reveló que se encuentra soltera. “Uno tiene que esperar cerrar ciclos para empezar de nuevo. Tengo que salir de mis puntos pendientes para rearmarme, y pensar en una nueva Tonka en lo emocional y profesional”, concluyó.