Eskarcita se convierte en la primera en alcanzar el “Top 5” de Top Chef VIP

En el más reciente episodio de Top Chef VIP, se definió a la primera participante que se unirá al grupo de los “Top 5” del programa culinario. Scarlette Gálvez, conocida popularmente como Eskarcita, se convirtió en la primera en recibir la codiciada chaqueta negra. Este capítulo se centró en una serie de pruebas especiales que determinarían quiénes avanzarían al “Top 5”.

Desarrollo de las pruebas

La primera prueba consistió en la preparación de cuatro platos: solomillo de cerdo con papa chancada, cancato de salmón, pot pie de vacuno y pastel de choclo. Según las instrucciones, los participantes debían formar duplas al azar, resultando en las siguientes combinaciones: Disley Ramos y Cony Capelli, Pepa Bello y Eskarcita, y Nicolás Brown junto a Javiera Acevedo. Sin embargo, esta última pareja no logró avanzar a la siguiente etapa del desafío.

La segunda prueba presentó un mayor nivel de dificultad, ya que los participantes debían emplatar sus creaciones en la mesa. Antes de iniciar, los chefs, quienes también actúan como jurado en Top Chef VIP, realizaron una demostración de lo que se esperaba de los concursantes. Disley Ramos describió la experiencia como si hubiera sido afectada por una lacrimógena, reflejando la tensión del momento.

Resultados y reacciones

Las participantes que lograron avanzar a la segunda etapa fueron: Disley Ramos, Eskarcita, Cony Capelli y Pepa Bello. No obstante, solo Eskarcita fue seleccionada por el jurado para ingresar al “Top 5”. En sus palabras, “No me lo creo (…) Me abrazo y me felicito, porque nunca pensé que iba a llegar hasta acá”, expresó la influencer tras recibir la noticia.

Posteriormente, Eskarcita compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde agradeció a quienes la han apoyado durante este proceso. “Quiero darme el tiempo de agradecer enormemente por sus palabras de apoyo y felicitaciones. Me pone tan contenta el recibimiento que ha tenido por parte de ustedes”, mencionó en su publicación. Además, agregó: “Agradecida y emocionada tremendamente por el espacio brindado por los chefs que han visto en mí el tremendo talento que tienen ellos”.

Finalmente, Eskarcita concluyó su mensaje con un agradecimiento: “Gracias de corazón por estar conmigo en este paso y por esta experiencia culinaria, Vamos por más”.