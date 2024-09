Vale Saini revela los difíciles meses de su embarazo mientras su pareja…

Valentina Saini comparte su experiencia de ser madre a los 23 años, enfrentando desafíos emocionales y la complejidad de su relación con Sebastián Ramírez.

Valentina Saini compartió su experiencia sobre la decisión de convertirse en madre a los 23 años, en un momento en que mantenía una relación con Sebastián Ramírez, quien más tarde se hizo conocido en el reality Gran Hermano (CHV). La actriz y comediante describió este proceso como complicado, ya que coincidió con la partida de Ramírez a Nueva Zelanda, donde se fue a “madurar, ser hombre”. En una entrevista con La Firme de La Cuarta, Saini explicó que ambos habían decidido ser padres jóvenes, afirmando que “estábamos medios locos en ese sentido, y enamorados, porque cuando uno es chico el amor es el pilar de tu vida y toda la cuestión”.

Desde una edad temprana, Saini había sentido un fuerte deseo de ser madre. “Siempre tenía la idea de ser mamá joven, porque quizás fui visionaria, como que más adelante no podría ser, o me iban a mantener”, comentó. La decisión de tener un hijo fue deliberada y no un accidente, aunque Saini reflexionó sobre su elección de pareja, reconociendo que “quizás no elegí a la mejor persona, obviamente, jajaja, pero está la Mati (Matilda, su hija ya adolescente), que en el fondo es lo más importante”.

La partida de Ramírez al extranjero fue un momento difícil para Saini. Recordó cómo vivió esos nueve meses de espera, a pesar de que ya sabía de antemano sobre su viaje. “Se me rompió el corazón. Fue terrible, engordé 40 kilos”, relató. Aunque la decisión de ser padres había sido consensuada, Saini experimentó una profunda tristeza y soledad durante ese tiempo. “Tuve que agarrar una madurez que no tenía, y estar estilo Pampita, así todo el día, con una sonrisa falsa. Estuve internamente muy triste, muy sola, sufrí mucho, y lo vi en mi peso también; llegué a pesar 90 kilos”, explicó. La inseguridad la acompañó, especialmente en momentos en que Ramírez no se comunicaba con ella. “Era estar (metida en algo) que ‘chucha, no sé si lo quiero… ¿Qué hice? No está mi pololo’”, expresó.

Saini también mencionó que, aunque Ramírez regresó para el parto, su visita fue breve. “Volvió (para el parto) y se fue al toque de nuevo”, lo que generó más frustración en ella. Sus amigas intentaron ayudarla, advirtiéndole sobre su situación emocional. “Me decían: ‘Tú sigues cegada, enamorada como ahueoná po’”, recordó. A pesar de las dificultades, Saini describió su experiencia de convertirse en madre como una “alegría”, señalando que su hija Matilda es “la persona más importante para mí, en todo”.

La maternidad, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. Saini se sintió sola en los primeros meses, mientras sus amigas salían a divertirse. “Sentí rabia e ira en esa época, aunque tuviera ayuda, y yo fui la que quiso (ser mamá)”, comentó. En cuanto a su relación actual con el padre de Matilda, Saini dejó claro que no tiene interés en mantener ningún vínculo con él. “No tengo ninguna intención de ser amiga de Sebastián, no me interesa”, afirmó. Sin embargo, expresó que si su hija desea retomar una relación con su padre, no se lo negaría. “Siento que para ella emocionalmente, tengas el papá que tengas, si necesitas o sientes algo, tienes que hacerlo”, dijo.

Saini también mencionó que, aunque no desea una relación con Ramírez, estaría dispuesta a permitir que Matilda se reuniera con él bajo ciertas condiciones. “Tendría que ser bajo una, no sé si supervisión, pero dicho por la Mati: que alguien esté mirando, cuidando”, explicó. La actriz subrayó que ha criado a Matilda sola y que no está segura de la salud emocional de Ramírez. “No sé si él es una persona 100% sana. Tendría que ser bajo una supervisión”, concluyó, enfatizando la importancia del bienestar de su hija en cualquier posible interacción futura.